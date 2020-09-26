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صنعاء - ياسمين الخيامي - الامارات تلغي شرعية الرئيس هادي..والانتقالي يشكل حكومة مصغرة في الجنوب

كشفت مصادر مطلعة أن الإمارات حثت المجلس الانتقالي على تشكيل حكومة مصغرة في المحافظات الجنوبية الخاضغة لسيطرته.

وتأتي هذه الخطوة رغم مكوث قيادات الانتقالي في العاصمة السعودية الرياض للتفاوض مع الحكومة الشرعية لتشكيل حكومة واحدة وفقا لاتفاق الرياض الذي ترعاه السعودية.

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الامارات تلغي شرعية الرئيس هادي..والانتقالي يشكل حكومة مصغرة في الجنوب

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ونقل "الموقع بوست" عن المصادر قولها " أن قيادات في الانتقالي ناقشت الأمر مع دولة الإمارات التي تمول وتدعم المجلس داخليا وخارجيا".

وأكدت بأن الإمارات حثت المجلس الانتقالي على التواصل مع مكونات جنوبية لإشراكها في الحكومة المصغرة الجديدة، موضحة بأن بعض هذه المكونات ناقشت فعلا دعوة من الانتقالي للانخراط في تشكيل هذه الحكومة.

ويوم امس دعا وزير الخارجية بالحكومة الشرعية محمد الحضرمي الانتقالي الى تنفيذ اتفاقية الرياض دون عراقيل وعلى وجه الشرعة، حد تعبيره.

وأكد الحضرمي ان الحكومة نفذت ما عليها في آلية تسريع تنفيذ الاتفاق.

وفي يوليو الماضي، أعلن المجلس إلغاء الإدارة الذاتية لحكم الجنوب وفقا لتفاهمات مع السعودية والإمارات للدخول في مفاوضات مع الحكومة الشرعية لتنفيذ اتفاق الرياض.

وترى الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا أن اتفاق الرياض هو المخرج الأنسب لإنهاء تمرد المجلس الانتقالي، رغم الانتقادات الموجهة لذلك الاتفاق وتعثر تنفيذ بنوده منذ التوقيع عليه في الخامس من نوفمبر 2019.