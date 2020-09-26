في مقدمها جرائم الإغتصاب.. الكشف رسمياً عن جرائم بشعة بحق الطفولة في تعز

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تعز

كشف مكتب حقوق الإنسان بمحافظة تعز، عن ارتفاع جرائم الاغتصاب والقتل بحق الأطفال في مناطق تعز المحتلة.

وأعرب مكتب حقوق الإنسان بتعز في بيان له عن قلقه الكبير إزاء ارتفاع نسبة الجرائم بمناطق تعز المحتلة، والتي تطورت إلى اغتصاب وقتل الأطفال، وتهديد ذويهم بالتصفية في حال أثروا هذه القضايا.

وعبر البيان عن استنكاره الشديد لجريمة اغتصاب المجني عليه الطفل محمد فواز، البالغ من العمر ستة اعوام، من قبل الجاني المدعو وليد محمد سعيد الطباخ، أحد مرتزقة العدوان في حي الجمهوري بمدينة تعز المحتلة.

وحمل البيان، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية كامل المسؤولية، في حماية الأطفال بالمناطق المحتلة.