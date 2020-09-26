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صنعاء - ياسمين الخيامي - ترامب يوجه اتهامات خطيرة ضد السعودية والامارات في حرب اليمن

2020/09/26 الساعة 05:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

قال "تسفي برئيل "في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إنه قد تم مؤخرا طرح الحرب اليمنية وسلوك السعودية على جدول الأعمال في أعقاب تقرير سري كتبه مراقب وزارة الخارجية حول مشاركة الولايات المتحدة في حرب اليمن.

وتدل الأجزاء العلنية في التقرير الذي نشر في وسائل الإعلام الأمريكية على حجم الجرائم التي ارتكبتها السعودية والإمارات والمرتزقة طوال سنوات إلى درجة أن هناك خوفا حقيقيا من تقديم دعوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية في محكمة الجنايات الدولية .

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ونقل الكاتب عن "أونا أتافي" مستشارة قانونية سابقة في البنتاجون وهي الآن محاضرة في جامعة بيل قولها لصحيفة نيويورك تايمز" : "لو أني الآن في وزارة الخارجية لذعرت إزاء التهمة التي قد أحملها على أكتافي.. وكل المشاركين في هذه الخطة ـ تقصد التورط في الحرب اليمنية ـ يجب أن يبحثوا عن محامين".

وقال تسفي برئيل في المقال الذي ترجمه "القدس العربي" : إن " تحذيرات مشابهة قالها موظفون في أذن ترامب وأذن وزراء خارجيته ريكس تلرسون و مايك بومبيو . ولكن ترامب قدم الجواب التالي" ليس لديهما ( السعودية والإمارات) أي شيء سوى المال النقدي . وهم يدفعون لنا مقابل خدمات وحماية أمور أخرى . بالنسبة لقتل مواطنين في اليمن قال "هم (السعوديون) لا يعرفون كيفية استخدام السلاح".

