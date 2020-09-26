شكرا لبحثكم عن خبر في مركز 22 مايو الجراحي .. موظفون : إستبشرنا خيرا بزيارة لملس وفوجئنا بقرار إبعاد مديرنا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن موظفون بمركز 22 مايو الجراحي الطبي (عدن) عن استبشارهم بالزيارة المفاجئة للأستاذ أحمد حامد الاملس محافظ العاصمة عدن .

وقالوا في بيان لهم لقد توقعنا من سيادته العمل على تذليل الصعاب والتوجيه بحل الاشكاليات التي تواجه المركز لأسباب ليس لإدارة المركز شأن فيها والتي سبق وأن عرضها عليه مدير المركز خلال الاجتماع الذي ضم مدراء المستشفيات مع المحافظ.

لكننا تفاجئنا بنهاية زيارة المحافظ قيامه بإصدار قرار بتوقيف مدير المركز وإحالته للتحقيق".

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وأعلنوا في بيانهم : " نعلن نحن موظفين مركز 22 مايو الجراحي / عدن رفضنا وأستنكارنا قراركم التعسفي غير المبرر الصادر بإيقاف مدير المركز د.أوسان محمد محمود ناصر الذي قدم الكثير للمركز وموظفيه ونهض به بعد ماكان مغلق بشكل شبه كامل قبل توليه إدارة المركز ، كما أننا أيضاً في المركز نستنكر قرار الأحالة الصادر من قبلكم على د.أوسان بعد أن اصبح المركز بفضل إدارته يشار إليه بالبنان لما يقدمة من خدمات طبية متكامله للمواطنين وبشهادة الجميع التي تم توثيقها في المواقع الأخبارية على مدار 4 سنوات منذ بداية توليه الإدارة وحتى يومنا هذا ولاينكر هذا إلا جاحد، مما يجعل قراركم هذا نكبه كبيرة لعدن ولأبنائها المشهود لهم بالنزاهه في الوقت الذي توجد هناك مرافق حكومية المواطن في عدن يعاني من فسادها ولكن لا يجروء أحد على تغير مدرئها أو المساس بهم وذلك للمحسوبية".

واعتبر الموظفون القرار " بداية لهدم الجانب الصحي للعاصمة عدن وذلك من خلال تهميش الكفاءات من أبنائها الشرفاء المشهود لهم بالنزاهة والذين يسعون للنهوض بها وانتشالها مما هي فيه، كما نبلغكم أن قراركم هذا قد تسبب بإحباط كبير لموظفين المركز حيث أصبح النزيه يكافئ بالإقاله، ولذلك وحرصاً منا على استمرار المركز بتقديم خدمته على أعلى وتيره فنحن موظفين مركز 22 مايو الجراحي نبلغكم رفضنا إيقاف د. أوسان ومتمسكين ببقائة مدير للمركز خصوصاً في هذة الفترة التي تحتاج عدن فيها لكفاءات من أبنائها يشهد لهم بالنزاهة وحسن الإدارة، كما نؤكد أننا في صدد التصعيد في مواجة قراركم المجحف هذا.

والله خير الشاهدين".

صادر عن موظفين مركز 22 مايو الجراحي (عدن) بتاريخ 23/سبتمبر/2020م.