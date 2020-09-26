ارتفاع عدد الغارات الجوية على محافظتي مأرب والجوف

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الجمعة 22 غارة على مناطق متفرقة من محافظتي مأرب والجوف. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن ثمان غارات على مديرية رحبة وغارة على مديرية صرواح بمأرب. وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف بـ11 غارة منطقتي الخسف والأقشع بصحراء الحزم، كما شن غارتين على مديرية خب والشعف بالجوف.

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