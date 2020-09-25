شكرا لبحثكم عن خبر ما هي المواقع الأكثر شعبية في اليمن : ما مدى دقة ترتيب المواقع في اليكسا؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كل صاحب موقع يأمل أن يكون ترتيب موقعه هو الأول في صفحة بحث جوجل.

هذه الطريقة التي يحدد بها معظم الناس ما إذا كان موقع الويب ناجحًا أم لا. ولكن هناك مقياس غالبًا ما يتجاهله الناس أو لا يعرفون الكثير عنه:

وهو ترتيب اليكسا.

نحن في "يو لتقنية المعلومات" نلتقى الكثير من الاستفسارات حول كيفية معرفة ترتيب موقع في اليكسا! أو كيفية تخفيض ترتيب موقع في اليكسا (كلما انخفض الترتيب يعني شعبية أكثر).

في هذه المقالة، ستتعرف على كل المعلومات التي تحتاج إلى معرفتها عن ترتيب Alexa ، وكيفية احتسابه، وكيفية تحسينه، والمواقع الأعلى تقييمًا.

ما هو ترتيب اليكسا؟

ترتيب أو تصنيف Alexa هو نظام تصنيف عالمي يصنف الملايين من المواقع حسب شعبيتها. و موقع اليكسا يتبع شركة امازون (Amazon.com). يستخدم بيانات الزيارات Traffic لتحديد مواقع الويب الأكثر زيارة وشعبية.

كلما كانت الدرجات أو النقاط التي يعطيها أليكسا للموقع صغيرة كلما زادت أهمية الموقع، فالموقع صاحب الترتيب 1 في موقع أليكسا أفضل أو أكثر أهمية من الموقع صاحب الترتيب 2 والموقع ذو الترتيب 50 أفضل من الموقع ذو الترتيب 60 وهكذا.

يصنف موقع اليكسا الملايين من مواقع الويب حسب الشعبية، ويقدم لك معلومات حول أداء موقعك مقارنة بالمواقع الأخرى المشابهة لموقعك، مما قد يعطيك لمحة عن أداء موقعك تجاه المنافسين.

كيف يعمل ترتيب اليكسا؟

يتم حساب ترتيب Alexa من خلال الجمع بين عدد الزيارات "المقدرة" للموقع بالإضافة إلى تفاعل الزائرين على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.

يتم تقدير الزيارات Web traffic من البيانات التي يتم جمعها بواسطة شريط أدوات اليكسا. يراقب هذا الشريط سلوك تصفح المستخدم الذي يعمل كعينة لجميع مستخدمي الإنترنت. لتحميل الشريط على متصفحك انقر هنا.

ماذا يعني هذا؟

يعني أن اليكسا لا تستخدم بيانات دقيقة مئة بالمئة ولكنها تعتمد على عينة من الزوار، ويعني ايضا أن شريط أدوات اليكسا يعتبر عامل مهم في تحديد شعبية الموقع.

مثلا لو كان عدد كبير من زوارك يستخدم هذا الشريط سيكون موقعك أكثر شعبية طبقا لترتيب اليكسا (ترتيب منخفض). حتى لو كان عدد زوارك أقل من المنافسين الذين لا يستخدم زوارهم شريط أدوات اليكسا.

ماهو شريط أدوات اليكسا؟

شريط أدوات أليكسا عبارة عن شريط يظهر أعلى المتصفح ويظهر مجموعة من المعلومات أهمها تصنيف أليكسا لموقعك أو الموقع الذي تتصفحه حاليا، المتصفحات الداعمة لشريط أدوات أليكسا هي الفايرفوكس ، وجوجل كروم فقط.

هذا الشريط موجود فقط في متصفحات أجهزة الكمبيوتر ولا يوجد على متصفحات أجهزة الموبايل.





كيف يتم حساب ترتيب اليكسا؟

وفقًا لموقع Alexa الرسمي، يتم حساب الترتيب باستخدام مزيج من المتوسط التقديري للزائرين الفريدين Unique users يوميًا للموقع والعدد التقديري لمرات مشاهدة الصفحة pageviews على الموقع خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

يتم جمع هذه البيانات من مستخدمي الإنترنت الذين يستخدمون شريط أدوات اليكسا المتاح لـ Google Chrome و Firefox.

تقوم خوارزمية ترتيب Alexa بمراجعة الموقع وحساب تكرار الزيارات. إذا قام المستخدم نفسه بزيارة موقع ويب أكثر من مرة في نفس اليوم، فسيتم احتسابه على أنه زيارة واحدة.

هل ترتيب اليكسا دقيق؟

على الرغم من أن ترتيب Alexa يمكن أن يكون وسيلة سهلة وسريعة لمقارنة أداء موقع ويب مقابل أداء موقع آخر، إلا أن إحصائيات Alexa ليست دقيقة.

في الواقع ، قارن الناس بين ترتيب Alexa و البيانات المتوفرة على جوجل انالايتكس Google Analytics، وتوصلوا إلى استنتاج مفاده أن ترتيب اليكاس ليس دقيق بالمرة.

هل يمكن التلاعب بترتيب اليكسا؟

يمكنك التلاعب بترتيب Alexa لموقعك. من خلال إنشاء كود سكربت JavaScript، لن نتطرق هنا للتفاصيل، ولكن هذا الكود يقوم بفتح صفحات موقعك بشكل تلقائي مع الأعتماد على وجود شريط أدوات اليكسا في المتصفح.

كيف يمكنني معرفة ترتيب موقعي في أليكسا؟

معرفة ترتيب موقعك في Alexa أمرًا بسيطًا للغاية. ما عليك سوى التوجه إلى صفحة معلومات الموقع في Alexa، ووضع عنوان URL للموقع الذي تريد التحقق منه واضغط على "بدأ التحليل"

ماهي سلبيات الإعتماد على ترتيب اليكسا؟

تقتصر البيانات على المستخدمين الذين قاموا بتثبيت شريط الأدوات فقط.

يمكن التلاعب بها بسهولة (كما ذكرنا سابقًا) ، مما يجعل التصنيف غير موثوق به.

لا يتم ترتيب النطاقات الفرعية subdomain والصفحات الفرعية بشكل منفصل مثل نسخة الموبايل أو مدونة الموقع،. لذلك مما يعني عدم احتساب صفحات هامة من موقعك مثل نسخة الموبايل بالكامل m.website.com. Advertisements

بالمقابل، ردت شركة اليكسا من خلال مدونتها على ما أطلقت عليه اسم "شائعات" حول مدى دقة ترتيبها وتصنيفها للمواقع، وننقل لكم وجهة نظر الشركة حول هذا الموضوع؟

تقول شركة اليكسا أنها لا تعتمد فقط على شريط أدوات اليكسا، ولكنه يعتبر واحد من الأدوات، تعتمد الشركة أيضا في تحديد ترتيب المواقع على إضافات أخرى للمتصفحات chrome extension (لا يوجد في موقع اليكسا أي ذكر لهذه الاضافات).

يمكن لصاحب الموقع أن يقوم بتفعيل موقعه من خلال اضافة كود خاص باليكسا في موقعه "Alexa Certify code"، ومن خلاله يمكن تحليل كل الزيارات على موقعك بشكل أفضل وإعطاء نتائج أدق.

تنفي اليكسا أن استخدام الخدمة المدفوعة لها تأثير على الترتيب، أو أن اضافة نافذة ترتيب اليكسا Alexa widget تعزز من ترتيب موقعك.





نتمنى أن نكون فصلنا معظم التساؤلات حول ترتيب أليكسا، ورصدنا لك أهم المواقع طبقا للترتيب عالميا وفي مصر واليمن.





ما هي المواقع الأكثر شعبية عالميا طبقا لترتيب اليكسا؟

Google.com Youtube.com Tmall.com Baidu.com Qq.com Facebook.com Sohu.com Taobao.com 360.cn Yahoo.com

ما هي المواقع الأكثر شعبية في اليمن طبقا لترتيب اليكسا؟

Google.com Youtube.com Elyamnelaraby.com Facebook.com Alayyam.info Wikipedia.org Yemen.net.ye Mediafire.com Sahafah24.net Blogger.com

ما هي المواقع الأكثر شعبية في مصر طبقا لترتيب اليكسا؟

Google.com Youtube.com Youm7.com Google.com.eg Facebook.com Albawabhnews.com Elbalad.news Tahiamasr.com Alnaharegypt.com Alwafd.news

المصدر: https://blog.you-it.com/