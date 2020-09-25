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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد الآن.. تطورات خطيرة ومستجدات طارئة في معارك مأرب وصدور بيانات عسكرية عاجلة

ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي، أن التحالف العربي، نفذ خلال الساعات الماضية، غارات جوية مكثفة على مناطق سيطرة الجماعة في محافظات مَأرِب والجَوف وعَمران في اليمن.

وقالت قناة “المسيرة”، إن “طيران التحالف شن 14 غارة على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، توزعت بـ 12 غارة على مديرية رحبة جنوبي مأرب، وغارتين على مديرية صرواح غربي مأرب التي تشهد معارك بين الجيش اليمني وجماعة الحوثي التي تسعى إلى السيطرة على مدينة مَأرِب مركز المحافظة النفطية”.

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تطورات خطيرة ومستجدات طارئة في مأرب

وأضافت، أن “التحالف نفذ 4 غارات جوية على محافظة عِمران (50 كم شمال غربي صنعاء وسط اليمن)، استهدفت ثلاث غارات منها مديرية بني صُريم شمالي عمران، فيما طالت غارة أخرى خزانا لمياه الشرب في منطقة الجراف في مديرية خَمِّر شمالي المحافظة الواقعة في ضواحي العاصمة صنعاء”.



وامتدت الغارات الجوية إلى محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، حيث تعرضت منطقة الخَنجر في مديرية خبْ والشّعْف شرقي الجوف إلى ثلاث غارات.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثي أواخر 2014، وبالمقابل تنفذ الجماعة هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.