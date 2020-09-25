شكرا لبحثكم عن خبر الأحد إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة التحرير "26 سبتمبر" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، أن يوم الأحد القادم، إجازة رسمية عوضا عن السبت، لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة وذلك بمناسبة الذكرى الـ58 لثورة 26 سبتمبر الخالدة الذي يصادف يوم السبت.

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وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الذكرى الـ 58 لثورة (26) سبتمبر إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة وذلك استناداً إلى القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية، ولكونها تصادف يوم اجازة وهو السبت، فانها تعوض باليوم التالي وهو الأحد.

وعبرت الوزارة عن أسمى آيات التهاني للقيادة السياسية والى كافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الوطنية العظيمة.