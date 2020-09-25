شكرا لبحثكم عن خبر مضادات الانتقالي تمنع طائرة الحامد(السعودية)من الهبوط في مطار عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد مصدر في الحكومة اليمنية أن المجلس الإنتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، رفض السماح بوصول قائد شرطة مدين عدن المعين حديثا إلى عاصمة “الشرعية” المؤقتة.

ونقل موقع “عربي21” عن مصدر عن المصدر الحكومي قوله،إن السعودية أجلت سفر قائد شرطة عدن الجديد، اللواء أحمد الحامدي، الذي تم تعيينه أواخر شهر يوليو الماضي، خلفا للسابق شلال شائع، عقب تهديدات أطلقتها من لإنتقالي بعدم السماح له دخول المدينة.

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وأضاف أنه تم إعادة اللواء الحامدي من مطار الرياض، بعد إكمال ترتيب سفره على متن طائرة سعودية خاصة، نحو عدن، بعد انتشار قوات الانتقالي داخل محيط مطار عدن، ودفعها بمضادات أرضية جوية، وتهديدها بمنع هبوط الطائرة في المطار.

وتواجه الآلية التي أعلنتها السعودية، لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، نهاية يوليو الماضي، تعثرا كبيرا، حيث انتهت المدة الزمنية المحددة بشهر كامل، للبدء في تشكيل حكومة الشراكة، التي سيحصل الانتقالي فيها على 4 حقائب فيها، مقابل سحب قواته من عدن وإخراجها إلى مناطق المواجهات مع الحوثيين “أنصار الله”، بحسب ما نص عليه إتفاق الرياض والآلية الخاصة بتسريع تنفيذه.