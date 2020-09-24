شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية: شاهد ماهي الرسالة الخفية التي وجهها الملك سلمان للشعب السعودي في ذكرى اليوم الوطني ولم ينتبه لها أحد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بمناسبة اليوم الوطني السعودي، نوه الملك سلمان بن عبد العزيز بما "تنعم به بلاده من أمن واستقرار ولحمة وطنية". الإمارات تشارك السعودية الاحتفال بيومها الوطني الـ 90 ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : . السعودية: شاهد ماهي الرسالة الخفية التي وجهها الملك سلمان للشعب السعودي في ذكرى اليوم الوطني ولم ينتبه لها أحد . قناة MBC تبث حلقة صادمة لفتاة جميلة خانت زوجها مع طفل عمره 14عام.. شاهد كيف عاقبها الزوج على الهواء مباشرة وامام ملايين المشاهدين.. "فيديو" . رغد صدام حسين تتوعد بالضربة القاضية بعد ظهور الكنز الثمين لوالدها في قبضة اعدائه ..(فيديو وصور) . قناة MBC تسرب فيديو من الحلقة الصادمة من برنامج "رامز مجنون رسمي" التي لم يتم اذاعتها في رمضان.. كسر فيها انف فنانة مصرية شهيرة.. وحدثت فيها مفاجأة غير متوقعة لرامز جلال. . شاهد . في أول ظهور لها: زوجة الفنان رامز جلال تذهل الجميع بجمالها الساحر وتقهر كل زوجات الفنانيين.. شاهدو الصور Advertisements . السعودية : إنتشار فيديو فاضح لـ "سعود القحطاني" وهو يخلع ملابسه لفتاة سعودية على الكام.. شاهد كيف كانت ردة فعلها مفاجئة عندما انزل "سرواله" !؟ . صدمة تهز الوسط الفني.. أجمل نجمة في مسلسل باب الحارة تظهر في بث مباشر وهي تغير ملابسها الداخلية.. انكشف المستور وبان.. شاهد . من "الحمام" .. ألفتاة السعودية الهاربة "رهف القنون" تصدم الجميع بظهور فاضح وهي شبه عارية وتقوم بعمل خادش في دورة المياة.. شاهد . معرض "جنسي" لعاريات ومنقبات في الكويت.. ماحدث فاجئ الجميع لكن النهاية كانت صادمة وغير متوقعة.. شاهد . رقصت مع إبنتها الكبرى بطريقة فاضحة وتعمدت إظهار ملابسها الداخلية وكشف المستور من جسدها : السعودية هند القحطاني تتجاوز الخطوط الحمراء بظهور جديد وصادم.. شاهد • تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد ----------------------- وأعرب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمة على حسابه في "تويتر" عن مشاعر الافتخار بـ"وطن عظيم ومواطنين أوفيا"، في هذه الذكرى الكبرى. وخاطب الملك السعودي شعبه قائلا: "كان لكم ولآبائكم من قبلكم دور كبير في ترسيخها، متطلعين لمستقبل أجمل بسواعد أبنائنا وبناتنا. حفظ الله وطننا من كل مكروه". المصدر: حساب الملك على تويتر

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