القبض على 17 عنصرا من “داعش والقاعدة” وضبط 722 جريمة في اسبوع

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

حققت وزارة الداخلية عبر مختلف الادارات والوحدات التابعة لها في العاصمة والمحافظات (خلال الأسبوع الثالث من سبتمبر الجاري 2020م. ) إنجازات امنية مميزة في ضبط الجريمة والحد منها، حيث أوضحت إحصائية رسمية صادرة عن وزارة الداخلية أنه خلال الفترة من 16 وحتى 21 سبتمبر ؛ تم ضبط 722 جريمة جنائية، منها 545 جريمة جسيمة وبنسبة ضبط 91% من اجمالي القضايا المبلغ عنها.

ونتيجة لتكثيف التحريات ومتابعة المطلوبين للعدالة وذوي السوابق؛ تمكن رجال الأمن خلال الاسبوع الثالث من سبتمبر الجاري، من ضبط 435 مطلوبا للعدالة صدرت بحقهم أوامر قضائية بالضبط ، كما القي القبض على 26 من مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي، و19 من عناصر داعش والقاعدة بينهم قيادات.

كما عثرت شرطة محافظة البيضاء على عبوتين ناسفتين زرعها عناصر تابعة للعدوان في الطريق العام ، و قد تمكن رجال الأمن من ابطالها.

وذكرت الإحصائية أن أبرز الجرائم المضبوطة كانت 15 جريمة قتل عمد وقعت في 10 محافظات، وقد القي القبض على جميع المتهمين بارتكابها.. كما ضبطت الشرطة 98 جريمة شروع في القتل توزعت على مختلف المحافظات.

وفي جرائم السرقة ذكرت الاحصائية أنه تم ضبط 99 جريمة سرقة مختلفة وقد القي القبض على المتهمين بارتكابها والبالغ عددهم 127 متهما.

واشارت الإحصائية الى ان جرائم السرقة تنوعت بين ( السرقة بالاكراه _ سرقات دراجات نارية _ سرقة سيارات _ سرقة محلات _ السرقة من اشخاص _ السرقة من سيارات _ السرقة من منازل )

أما في جرائم الاضرار بالاقتصاد ، فقد ضبطت الشرطة خلال نفس الفترة ، 12 مليون و313 ألف ريال من العملة غير القانونية المحظورة التداول التي طبعها العدوان بغرض الإضرار بالإقتصاد الوطني، وقد احيلت مع المتهمين بحيازتها وترويجها للإجراءات القانونية.