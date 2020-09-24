شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. حريق هائل في السفارة السعودية بالسودان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلع حريق هائل في مقر الملحقية السعودية في السودان اليوم الخميس . وأكد مصدر مسؤول بالسفارة السعودية بالخرطوم أن الحريق بسبب ماس كهربائي في خيمة واقعة خارج المبنى . Advertisements كما أكد أن الحريق لم يسفر عن أي وفيات – ولله الحمد - ، وتمت السيطرة عليه فور الدفع بالدفاع المدني السوداني .

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