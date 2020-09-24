مناشدة لولي العهد السعودي لتتبع فاتورة بثها ناشطون (صورة)

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 سبتمبر 2020 خاص- الخليج 365 كشفت تقارير صحفية أن فاتورة حرب اليمن بلغت أكثر من ١٨٠ مليار دولار وبعد دخول حرب اليمن عامها السادس هناك أسئلة تطرح نفسها من هي الجهات الضالعة في الفساد؟، ومن هم الأشخاص المتورطون باللجنة الخاصة السعودية والرئاسة اليمنية، ومن هم مقاولي الدماء والمستفيدين من استمرار الحرب.

وكشفت فاتورة بثها ناشطون، ربما تجيب على الاسئلة المطروحة عن أن تكلفة بدلة العسكرية بلغت بأكثر من 650 ألف ريال يمني. Advertisements وبحسب ناشطين، فإن الفاتورة أوضحت بأن البدلة العسكرية بتكلفة 3060 ريال سعودي. ونناشد ولي العهد السعودي وكل الشرفاء والحريصين علي الوطن تتبع الفاتورة لانها ستكشف الكثير .

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