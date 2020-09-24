شاب يتعرض لعشر طلقات نارية في إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 سبتمبر 2020

إب - الخليج 365

تعرض شاب في مدينة إب، لعشر طلقات نارية وسط فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية.



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وقالت مصادر محلية، إن مسلحين اعترضوا الشاب سمير النجري في وسط مدينة اب بالقرب من جولة العدين عند الساعة الثالثة والنصف فجرا، أرادوا أن يسلبوه مسدسه الشخصي وهو يقود سيارته، وعندما قاومهم، اطلقوا عليه نيران رصاصاتهم ولاذوا بالفرار عقب الجريمة.

وبينت المصادر، أنه تم نقل المصاب "سمير النجري" إلى العناية المركزة بأحد مستشفيات مدينة إب، وهو في وضع صحي حرج للغاية.

وتأتي هذه الحادثة بعد ساعات من حوادث سرقة أربع جنابي ثمينة بغضون ساعات في مدينة إب، ونشل وسرقة عدد من هواتف المواطنين وسط فلتان أمني زادت معه حدة الجرائم والقتل اليومية والسطو على ممتلكات المواطنين.