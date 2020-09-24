مليشيا الحوثي تفرض ”الريال السعودي” بدلا عن الطبعة الجديدة من الريال اليمني

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يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية، اليوم الاربعاء، أن مليشيا الحوثي فرضت التعامل ب "الريال السعودي" بدلا عن الطبعة الجديدة من الريال اليمني، في تعاملاتها التجارية أثناء بيع وشراء المواد الغذائية والقات.

وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن ذلك الاجراء الحوثي دفع بائعي القات بسوق لحج المركزي، بمدينة الحوطة، إلى إعلان اضراب مؤقت.

ونوهت المصادر بأن المليشيا تفرض قيود على باعة القات والتجار الآخرين، باعتماد الريال السعودي بدلا عن الطبعة الجديدة من العملة الوطنية لشراء القات أو البضائع من المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيا، خصوصا في محافظات لحج والضالع وتعز.

وفي سياق متصل، تواصل الإضراب و الإغلاق الكلي للاسواق بمدينة تعز، احتجاجاً على انهيار العملة الوطنية وارتفاع أسعار صرف العملات الاجنبية أمام الريال بشكل غير مسبوق.

وكانت مديريات دمت وجبن بمحافظة الضالع، شهدت خلال الأيام الماضية حملة اعتقالات حوثية ومصادرة وإتلاف للطبعة الجديدة؛ إثر انتفاضة شعبية واسعة، رفضا للقيود التي تفرضها المليشيا المدعومة ايرانيا.

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