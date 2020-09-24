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قوات الجيش الوطني تستعيد عدة مواقع في مأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قوات الجيش الوطنيتستعيدعدة مواقعفي مأرب

الخميس 24 سبتمبر 2020

قوات الجيش الوطني تستعيد عدة مواقع في مأرب

الخليج 365

أحرزت قوات الجيش اليمني، المسنودة من قوات التحالف العربي، الأربعاء، تقدمًا ميدانيًا على حساب مليشيات الحوثيين، في محافظة مأرب، من الجهتين الجنوبية والغربية.

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وذكرت مصادر عسكرية، أن قوات الجيش ورجال القبائل، تمكنوا من استعادة السيطرة على مواقع متعددة في الجزء الأيمن من مديرية رحبة، جنوبي مأرب، بعد أيام من فقدان سيطرتها على هذه المواقع لصالح مليشيات الحوثيين.

 

وقالت المصادر، إن المعارك العنيفة التي شاركت فيها مقاتلات التحالف العربي، أسفرت عن سيطرة الجيش والقبليين، على مناطق ”الأوشال ورحوم“ ومواقع أخرى في منطقة ”نجد المجمعة“، بمديرية رحبة، وأدت إلى سقود عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين.

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