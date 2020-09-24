شكرا لبحثكم عن خبر بسبب نقص التمويل.. الأمم المتحدة تغلق 15 برنامجا إنسانيا رئيسيا في اليمن ”بيان” والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - المشهد اليمني

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إنه تم تقليص أو إغلاق 15 من أصل 41 برنامجًا إنسانيًا رئيسيًا للأمم المتحدة في اليمن، التي تتعرض لأضرار شديدة، ويبقى 30 برنامجا إنسانيا آخر عر ضة لنفس المصير في الأسابيع المقبلة ما لم يتم تلقي تمويل إضافي.

وفي بيان لمنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن "ليز غراندي"، قالت فيه إن "الأوضاع أصبحت مستحيلة، فهذه أسوأ أزمة إنسانية في العالم".

مضيفة : "ليس لدينا الموارد التي نحتاجها لإنقاذ الأشخاص الذين يعانون وسيفقدون حياتهم إذا لم نمد لهم يد العون."

ونوهت غراندي إلى "أن عواقب نقص التمويل فورية وهائلة ومدمرة، وتوجب على كل شخص يعمل في المجال الإنساني تقريبًا أن يُخبر أسرةً جائعةً أو شخصًا مريضًا بأنه لم يعد بالإمكان مساعدتهم لأننا لا نملك التمويل الذي نحتاج إليه لذلك."

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وتابعت"غراندي" "نعاني من تقصير كبير هذا العام، وبعيدين جدا عما نحتاج إليه وإلى حدّ كبير"، مضيفة أنه "لم يتم تلقي سوى مليار دولار أمريكي من أصل 3.2 مليار دولار أمريكي مطلوبة هذا العام".

ووفقا للبيان فقد "اُضطرّت الوكالات خلال الفترة بين أبريل وأغسطس إلى تقليل توزيع المواد الغذائية وقطع الخدمات الصحية في أكثر من 300 مرفق صحي، ووقف الخدمات المتخصصة لمئات الآلاف من النساء والفتيات المصابات بصدمات نفسية واللاتي يعانين من ضعف شديد".

وأضافت "يمكننا التغلب على هذه الأزمة إذا ساهم الجميع في الأمر، فلكل جهة دورها الذي عليها أن تقوم به".

واختتمت المسؤولة "نحن بحاجة إلى أن تقوم السلطات بتهيئة الظروف التي تسمح للعاملين في المجال الإنساني بتقديم المساعدات وفقًا للمبادئ العالمية للعمل الإنساني، ونحن أيضا بحاجة إلى أن تقوم أطراف النزاع برفع الحصار وبذل كل ما في وسعها للتقليل من آثار الحرب على الأسر والمجتمعات المحلية. ونطلب من الجهات المانحة أن تتضامن مع الشعب اليمني، وأن تبحث عميقا لتستمر في توفير الموارد التي نحتاج إليها."