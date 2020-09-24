شكرا لبحثكم عن خبر بعد مرور شهر على جريمتهم.. شاهد بالفيديو صدور حكم محكمة ” إب ” بحق قتلة الطفل رعد الزنداني وأخته والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت محكمة غرب إب اليوم الأربعاء حكمها في قضية قتل الطفل رعد الزنداني وأخته هنادي، بحضور القاضي صالح الصباري، والقاضي إسماعيل السمعولي عضوي نيابة غرب إب.

وقالت مصادر خاصة لـ"المشهد اليمني" أن القاضي جهاد الشاوش أصدر حكمه في قضية الطفل زنداني وأخته الواقعة قبل قرابة الشهر في محافظة إب.

وقضى الحكم بإدانة ياسر عبدالودود سعيد الشرعبي وسعيد عبدالودود الشرعبي في واقعة القتل العمد وجريمة الزنى والدياثة والحكم بإعدامهما رميًا بالرصاص.

وأضاف القاضي، في حكمة بإدانة غدير الهبوب بواقعة التحريض والحكم عليها بالسجن لمدة عشر سنوات، كما أدينت غرام ناجي راجح بالتحريض أيضاً والحكم عليها بالسجن لمدة خمسة عشر سنة.

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وتضمن الحكم أيضاً مصادرة جميع المضبوطات المحرزة على ذمة القضية وهي السيارة الهيلوكس والهواتف النقالة لصالح الخزينة العامة للدولة ، واتلاف الرسائل المحرزة لدى النيابة التابعة للمتهمة غدير الهبوب.

وإلزام المدانين الأربعه بأضرار وخسائر التقاضي والدم " أربعة مليون ريال" بالزام كل واحد منهم بدفع مليون ريال لوالد المجني عليهم.

ويذكر أن هناديالزنداني تعرضت وشقيقها الذي عثر على جثتيهما؛ للخنق في منزل زوجها على يد عمتها و أخت زوجها وشقيقين، بمنطقة الأكمة، بالمحافظة، قبل قرابة الشهر، لمعرفتها بوجود علاقه غير شرعية تجمع عمتها وأخت زوجها بشابين، و كانت شقيقة هنادي على علم بما دار آخر يوم في المنزل من حديث، وكانت على تواصل مكثف للأطمئنان على هنادي ورعد، وفي آخر محاولة أتصال كان هاتف هنادي مغلق، كررت المحاولة دون جدوى، أبلغت والدها فورا بالامر وقام بابلاغ الجهات المعنية وأنطلقت رحلة البحث عن هنادي ورعد.

وتمكن أمن المحافظة من إلقاء القبض على المتهمين الاربعة، بعد مرور أقل من 24 ساعة من إرتكاب الجريمة، وتم إحالتهم للعدالة.

وتعد العفيفة هنادي البالغة من العمر (١٧)، متزوجة حديثا من مواطن مغترب في الخارج، ولم يمضي على زواجهم سوى عام واحد فقط، وشقيقها رعد عبده عبدالله الزنداني في (١٢)، من عمره ، ضحايا لتلك العلاقة المشبوهة.

وتصاعدت في الاونة الاخيرة، الجرائم بكافة أنواعها من قتل واختطاف ونهب، بشكل مخيف في المحافظة الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي.