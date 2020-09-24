شكرا لبحثكم عن خبر أول تعليق من الحكومة الشرعية على إعلان إيران دعم الحوثيين عسكريا والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت الحكومة الشرعية، أن إعلان إيران وضع تقنياتها الدفاعية تحت تصرف الحوثيين، اعتراف صريح بدعم وإدارة الانقلاب والتمرد الذي قادته الجماعة.

جاء ذلك في تصريح لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، ردا على تصريحات للمتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارجي.

وأضاف الإرياني: "تصريحات شكارجي، اعتراف إيراني واضح وصريح، بدعم وإدارة التمرد والانقلاب الحوثي، تنفيذا لأجندتها (إيران) التخريبية في اليمن والمنطقة".

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وأكد وزير الإعلام أن "التدخلات الإيرانية تجاوز سافر لمبدأ السيادة الوطنية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي، وتحد لإرادة المجتمع الدولي في إرساء السلام في اليمن والمنطقة".

وطالب الإرياني، المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات "لحظر التسلح الإيراني، ووضع حد لعمليات تهريب الأسلحة ونقل التكنولوجيا العسكرية والخبراء لجماعة الحوثي.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارجي، أعلان بأن بلاده تقدم "التقنية الدفاعية" لمليشيا الحوثي الحوثيين في اليمن، مضيفاً "نقلنا تجربة التقنية في المجال الدفاعي إليهم وهم تعلموا أن ينتجوا الصواريخ والطائرات المسيرة والأسلحة"، وفق ما نشرته وكالة فارس الايرانية للأنباء (شبه رسمية).