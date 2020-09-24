شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قناة "MBC" تكشف عن مسلسل "باب الحارة" الجزء11 صعق الجميع بظهور هذه الممثلة من جديد والنتيجة كانت صادمة للجماهير شاهد من هذه الغائبة التي انتظرها المتابعين..شاهد. والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يحاول صناع مسلسل البيئة الشامية السهير “باب الحارة” إحياء شعبية المسلسل في جزئه الجديد بعد فشل الجزء العاشر عبر إحياء بعض الشخصيات التي اشتهرت في الاجزاء الاولى من العمل.

وفي هذا لإطار، أكدت مصادر فنية مقربة من شركة قبنض المنتجة للجزء القادم من باب الحارة أن مؤلف الجزء الجديد مروان قاووق سيعيد شخصية الإدعشري إلى الواجهة مجدداً.

وذكرت المصادر أن الممثل السوري رضوان عقيلي سيكون حاضراً في الجزء القادم بشخصية أبو سرور وهو شقيق الإدعشري.

وسيكون أبو سرور شخص ماكر وغدار يمتلك صفات الإدعشري نفسها لكنه سيختلف عنه بنوع الملابس التي يرتديها. من جهته أكد الممثل بسام كوسا الذي أدى شخصية الإدعشري في الجزء الأول أنه دعي للعمل في الجزء السابق لكنه رفض ذلك لأنه لم يجد ما يحفزه لأداء شخصية جديدة.

ويحاول مروان قاووق خلق خطوط جديدة في العمل عبر إعادة ذكر شخصيات قديمة مشهورة في العمل ومنها الإدعشري وأبو عصام والعكيد أبو شهاب وغيرهم حتى يلقى العمل قبولاً لدى الجمهور السوري لا سيما بعد الانسحابات الكبيرة من قبل أبطال العمل.

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