الجوف: مليشيا الحوثي تغلق أكثر من 400 مدرسة وتحرم 52 ألف طالب من التعليم

أدان مكتب التربية والتعليم بمحافظة الجوف (شمال شرق اليمن)، قيام مليشيا الحوثي الانقلابية بإغلاق مدارس المحافظة وتحويل بعضها لثكنات عسكرية لعناصرها.
وقال المكتب في بيان "إن مليشيات الحوثي بالمحافظة اغلقت 428 مدرسة مما أدى لحرمان 52 ألف طالب وطالبة من الدراسة في الوقت الذي من المفترض فيه فتحها أمام الطلاب والبدء بالعام الدراسي الجديد".
وأضاف "أن المليشيا تسببت بتهجير الكثير من الكوادر التربوية بفعل التضييق والملاحقة ونهبت محتويات المكتب والمنشآت التعليمية ومنعت المعلمين من أداء رسالتهم السامية واستقطاع وخصم 35 % من رواتبهم المصروفة من قبل الحكومة الشرعية".
وحمّل البيان مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن اغلاق المدارس وتحويلها إلى ثكنات عسكرية للدفع بالطلاب للالتحاق بجبهات القتال.
وطالب البيان المنظمات الدولية إلى إيقاف دعمها لأنشطة مليشيا الحوثي الانقلابية التي تغذي النعرات الطائفية والافكار المتطرفة.
ودعا أولياء أمور الطلاب والاهالي بشكل عام إلى القيام بدورهم والضغط لإبعاد العملية التعليمية عن مايحرف مسارها أو يضر بها.
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