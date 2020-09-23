وثائق سرية تكشف الوصاية الأجنبية على اليمن قبل ثورة 21 سبتمبر (صور)

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

عرضت قناة المسيرة الفضائية في نشرتها ، اليوم الأربعاء ، وثائق سرية كشفت الوصاية الأجنبية على اليمن وقراراته السيادية قبل ثورة 21 سبتمبر.

الوثائق التي تم عرضها موسومة بـ”سري للغاية”، بعضها صادرة عن السفارة الأمريكية بصنعاء وأخرى عن جهاز الأمن القومي في فترة ما قبل ثورة 21 سبتمبر.

وتضمنت الوثائق الصادرة عن السفارة الأمريكية قبل الثورة توجيهات من السفير الأمريكي الأسبق جيرالد فايرستيان للرئاسة بنقل ما يسمى “وحدات مكافحة الإرهاب” من وزارة الداخلية إلى الدفاع، كما تضمنت الوثائق توجيهات أمريكية بالاقتصار على وحدات رمزية لتكون قوات أمن للحدود اليمنية البرية والبحرية.

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وحسب ما ورد في الوثائق فإن السفارة الأمريكية قبل الثورة وجهت بسرعة إصدار قرارات رئاسية بعدد من القادة العسكريين في مناصب مختلفة بينها قائد جديد لقوات العمليات الخاصة، ونائب له، ونائب لرئيس هيئة الأركان العامة.

وكشفت الوثائق الصادرة عن جهاز الأمن القومي في النظام السابق عن استمرار تدمير منظومات الدفاع الجوي وعلى رأسها صواريخ ستريلا وصواريخ سام، فيما كشفت الوثائق الصادرة عن جهاز الأمن القومي جمع وإتلاف صواريخ سام وستريلا جرى بتنسيق وإشراف أمريكي كامل.

وأظهرت الوثائق الصادرة عن جهاز الأمن القومي أن الجانب الأمريكي وجه نشاطه في مسارات محددة تخدم مصالح الأمن القومي الأمريكي دون اكتراث بمصالح اليمن