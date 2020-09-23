مرتزقة العدوان يصعدون في الحديدة بشن زحف واسع مديرية حيس

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة

شنت قوى العدوان، اليوم الأربعاء، زحفًا واسعًا على مواقع الجيش واللجان الشعبية في مديرية حيس بمحافظة الحديدة في خرق فاضح لاتفاق السويد.

وأكد مصدر عسكري أن قوى العدوان نفذت زحفا واسعا من مسارين على مواقع الجيش واللجان في قرية الشعب بمديرية حيس.

وأشار المصدر إلى أن الزحف رافقه قصف مكثف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة ومسنودا بالمدرعات والآليات.

يشار إلى أن أبطال الجيش واللجان أفشلوا يوم أمس محاولة تقدم في حيس، بالإضافة إلى إفشال تقدم أمس الأول على قرية الشعب بذات المديرية.