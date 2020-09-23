محاولة إغتيال قيادي موالي للإمارات في الضالع

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الضالع نجا قيادي في قوات الحزام الامني التابع للمجلس الإنتقالي المدعوم إماراتيا، اليوم الاربعاء، من محاولة إغتيال تعرض لها بمحافظة الضالع جنوبي اليمن.

وأوضحت مصادر محلية في المدينة أن مجهولين قاموا بوضع عبوة ناسفة في الطريق العام قبل أن يتم تفجيرها أثناء مرور القيادي علي الجماعي بعربة عسكرية تابعة له، لكنه نجا منها بأعجوبة، فيما تعرض الطقم العسكري الذي كان يستقله لأضرار متوسطة.

وأكدت المصادر بأن هذه العملية تأتي في إطار تصفية الحسابات بين قوى العدوان الموالية لتحالف العدوان السعودي الاماراتي.

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