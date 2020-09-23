شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية : إنتشار فيديو فاضح لـ "سعود القحطاني" وهو يخلع ملابسه لفتاة سعودية على الكام.. شاهد كيف كانت ردة فعلها مفاجئة عندما انزل "سرواله" !؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم لشاب سعودي يدعى سعود القحطاني، تجاوز خلاله الاخلاق والادب العام والعادات المتعارف عليها بالمجتمع السعودي

وظهر القحطاني في المقطع الذي تم اجتزائه من مكالمة مرئية اجراها مع فتاة سعودية عبر برنامج التواصل الشهير "بيكو لايق".

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وحاول القحطاني خلال الاتصال الانتقاص من الفتاة وتجاوز الحدود معها، لكنها ردت عليها بقوة، وهاجمته ببعض الكلمات الخادشة للحياء مثل قولها: "ياخرنثو".

كما طعنت الفتاة برجولة سعود القحطاني حين قال لها بانها بكيت عليه لانها تحبه، فردت عليه ساخرة: كيف احد واحد وانا ماني عارفه هو بنت ولا رجال !؟

واستفزت كلمات الفتاة سعود القحطاني فقام على الفور وانزل "سرواله" ليثبت لها انه رجال، لكن الفتاة "غطت" الكيمراء على الفور، فبقي القحطاني واقف بملابسه الداخلية، واقترب من الكام اكثر مستعرضاً "عضوه الذكري" بطريقة غير مباشرة ومقززة في ذات الوقت.

وواجه القحطاني انتقادات واسعة وهجوم شديد من ناشطين سعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالبو السلطات بالقبض عليه ووضع حداً لمثل هذة التجاوزات الاخلاقية الخارجه عن عادات وتقاليد المجتمع السعودي.

يشار الى ان برنامج البيجو لايف انتشر بشكل كبير في اوساط السعوديين بشكل خاص والخليجين بشكل عام، وعلى الرغم من انه برنامج جديد الا انه اصبح من اشهر التطبيقات.

ويتيح البرنامج للمستخدمين التعرف على ملايين الأشخاص حول العالم والتفاعل معهم، وذلك عن طريق البث الحي المباشر، وهو يتيح لك إجراء بث مباشر حي بالصوت والصورة للحصول على متابعين من مختلف دول العالم، حيث يضم البرنامج عدد مشتركين تجاوز الـ 50 مليون مشترك، ويتميز هذا البرنامج بسهولة الاستخدام، حيث لا يحتاج منك سوى هاتف ذكي لكي تقوم بتحميل البرنامج عليه، وضغطة زر لكي تبدأ أول بث مباشر لك .

مميزات برنامج بيجو لايف

لبرنامج بيجو لايف مميزات كثيرة، أهمها هو أنه برنامج مجاني تماما، فهو يسمح لك بعمل بث مباشر يتابعه ملايين الأشخاص، كما يسمح لك بمتابعة أي بث مباشر لنجمك المفضل، بل ويسمح لك بإجراء مكالمة خاصة بالصوت والصورة مع أي نجم من نجومك المفضلين، لكي تتعرف عليه بصورة مباشرة وتكون من المقربين له، كما أن بمجرد اشتراكك في البرنامج، يتم إعطائك 1000 دقيقة مجانية، لكي تتحدث محليا وعالميا لأي دولة في العالم، وعندما تقوم بدعوة أصدقائك إلى البرنامج، يزيد رصيد الدقائق الخاص بك، كما أن من أهم مميزاته هو عدم التعقيد وسهولة التعامل، التي تجعل مختلف المستخدمين مهما كانت علاقتهم بالتكنولوجيا، يفضلون التعامل معه عن أي برنامج آخر .