وزير الخارجية يطلع رئيس الحكومة اليمنية بأخر مستجدات إحتجاز المشتقات النفطية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أكدت الحكومة اليمنية أن استمرار دول تحالف العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية والغاز أدى إلى شبه توقف لأغلب القطاعات الخدمية والقطاع الصحي مهدد بالتوقف التام .

وأفاد وزير الخارجية المهندس هشام شرف خلال لقاءه اليوم مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور، أنه تم التواصل مع المبعوث الأممي لليمن والمنسق المقيم للأمم المتحدة بصنعاء للتنبيه بخطورة مثل هذه الممارسات العدوانية والحاجة الملحة لوصول لقاحات شلل الأطفال وتوفير المشتقات النفطية للقطاع الصحي لضمان استمراره في تقديم خدماته للمواطنين ومكافحة أي انتشار لأمراض أو أوبئة بالتنسيق مع الجهات الأخرى.

وذكر أن هناك اتصالات مع عدد من سفراء مجموعة الدول الـ 18 الراعية لعملية السلام في اليمن بهدف التدخل للضغط على دول تحالف العدوان لتحييد الملف المدني والمعيشي الخاص باحتياجات الشعب اليمني وضمان توفرها في الأسواق المحلية.

وأكد وزير الخارجية، أنه تم إحاطتهم بتداعيات استخدام تحالف العدوان لهذا الملف في سياساته وعملياته العسكرية العدوانية كما هو حاصل حاليا على أي جهد سلمي إن كان هناك توجه حقيقي نحو سلام شامل يلبي تطلعات واحتياجات الشعب اليمني.

وقد شدد رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة استمرار تلك المتابعات والتواصل بالسفراء وشرح مختلف التداعيات الناجمة عن الحرب الاقتصادية والمعيشية للمعتدين على الشعب اليمني.

ودعا الأمم المتحدة والمبعوث الأممي ومجموعة الدول الـ 18 إلى التعامل مع هذا الوضع بكل جدية .. لافتا إلى انعكاسات تصرفات دول العدوان في زيادة معاناة اليمنيين ومنع وصول احتياجاتهم.