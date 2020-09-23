شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن رقصت مع إبنتها الكبرى بطريقة فاضحة وتعمدت إظهار ملابسها الداخلية وكشف المستور من جسدها : السعودية هند القحطاني تتجاوز الخطوط الحمراء بظهور جديد وصادم.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ظهرت الناشطة السعودية المثيرة للجدل هند القحطاني وهي ترقص على أنغام أغنية “بالبنط العريض”، للفنان الإماراتي حسين الجسمي.

وظهرت هند بالمقطع وهي تجلس في أحد المقاهي العامة في أمريكا بجانب ابنتها الأكبر “أروى”، وترقص كلاهما على الأغنية، قبل أن يتحرك الهاتف المحمول ويسقط ليُظهر أن هند ترتدي فستاناً قصيراً.

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

. من "الحمام" .. ألفتاة السعودية الهاربة "رهف القنون" تصدم الجميع بظهور فاضح وهي شبه عارية وتقوم بعمل خادش في دورة المياة.. شاهد

. معرض "جنسي" لعاريات ومنقبات في الكويت.. ماحدث فاجئ الجميع لكن النهاية كانت صادمة وغير متوقعة.. شاهد

. رقصت مع إبنتها الكبرى بطريقة فاضحة وتعمدت إظهار ملابسها الداخلية وكشف المستور من جسدها : السعودية هند القحطاني تتجاوز الخطوط الحمراء بظهور جديد وصادم.. شاهد

. بعد أن بلغت سن ال18 وتخلت عن الحجاب وارتدت الملابس العاريه .. لن تصدقو كيف أصبح شكل نجمة طيور الجنة "أمينة كرم" ..شاهدو الصور

. جمالها كا لو أنها حورية من الجنة إبنة الفنانة "أصالة نصري" تنفصل عن خطيبها بعد أن تقدم لها أمير خليجي ودفع مهرها مليون دولار مع سيارة فخمة والمفاجأه لن تصدقوا من هذا الأمير...شاهد.

. موقع اباحي ينشر فيديوهات جنسية لنجمة مسلسل باب الحارة الفنانة التركية دانا جبر.. شاهد

. فضائح بنات الفنان "عمرو دياب " تشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. استعراض مؤخرات وإيحاءات جنسية ..شاهد

Advertisements

. “بعد الأوضاع المخلة والحضن الدافئ”.. تسريب فيديو صادم للفنانة هيفاء وهبي داخل الاستوديو.. على الطبيعة.. شاهد

. ظهرت عارية على ظهر رجلين : الراقصة "صافيناز" تتجاوز كل الخطوط في ظهورها الجديد وتسجل رقماً قياسي في عالم الفضيحة.. شاهد

. السعودية: فضيحتين أخلاقيتين تم رصدهما حتى الأن من الإستعدادات الجارية للاحتفال باليوم الوطني.. شاهد الفيديو والصور

. صدرها كبير شايل هموم العرب.. الكويتية "حليمة بولند" تحتفل باليوم الوطني السعودي بطريقةً فاضحة وتستفز الشارع السعودي بصور إباحية.. شاهد

. الكويت تصحو على فاجعة مروعة شابة تنتحر وتلقي بنفسها من الطابق الثاني وعندما تم اسعافها الى المشفى حصلت مفاجأة لم تخطر على بال أحد..شاهد

• تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد

-----------------------

وأثارت رقصة هند القحطاني وابنتها جدلاً كبيراً بين المتابعين، والذين اعتقدوا أنها أسقطت الهاتف عمداً لتُظهر فستانها القصير،

وفي ذلك كتب مُتابع: ” شفنا الفستان القصير والله”، وعلق آخر: ” مو لايق ع البدويه”.

وعبر آخرون عن كرههم للأغنية بعد رقصة هند القحطاني وابنتها عليها.

وصعّدت السعودية هند القحطاني مؤخراً من إثارتها للجدل بمقاطع مصورة تروج فيها لملابس نسائية داخلية، الأمر الذي اعتبره متابعون تجاوزاً منها لكل الخطوط الحمراء خاصةً وأن لديها أطفال.