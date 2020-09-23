شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مغنية أمريكية تهاجم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" وتنشر صور زوجته وهي عارية تماما والمفاجأة كيف رد عليها ترامب...(شاهد الصور). والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - هاجمت النجمة الأمريكية ​كاردي بي​ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسياسته وهذه ليست المرة الالى فقد سبق و وعبرت مرارًا وتكرارًا عن عدم رضاها عن قراراته حتى انها نشرت صورة لزوجته ​ميلانيا ترامب​ على حسابها الخاص وهي عارية تماماً ردا على منشور لمرشحة سابقة من الحزب الجمهوري، ديانا لورين كتبت فيها أن أمريكا بحاجة إلى المزيد من ميلانيا وليس كاردي بي.





وكانت لورين قد انتقدت أغنية كاردي بي الاخيرة وقالت انها "مثيرة للاشمئزاز وحقيرة وأنها أعادت الأنثى إلى الوراء بمقدار 100 عام".



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