شكرا لبحثكم عن خبر مناشدة إنسانية لإنقاد جريح من الضالع مصاب بشللٍ «إعاقة كاملة»... والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

الجريح محمود حسين محمد أحمد، جندي مستجدّ (دون رقم عسكري) من أبناء بلدة الجليلة ـ الضالع، شاب بعُمرِ الزهور تدرَّب في إحدى دُفَع الصَّاعقة بمحور الضالع القتالي في بداية العام الماضي، حيثُ دَفَعَته غيرتُه وشهامتُه وشجاعتُه ونخوتُه وحميَّتُه الوطنية على حمل السلاح والذهاب إلى معارك الشَّرف والبطولة للدفاع عن أرضه وعِرضه ودينه حين شاهد الغزاة الحوثيين على حدود وطنه، فتعَرَّض في إحدى المعارك لطلقٍ ناري بالكتف الأيسر (العنق) في قطاع الفاخر العسكري شمال محافظة الضالع بتاريخ 21_4_2020م، وأُسعِف على الفور إلى العاصمة عدن وترقَّد في مستشفى البريهي الدولي وتمَّ إجراء الفحص السَّريري والشُّعاعي وتمَّ إخراج الطلق الناري من العنق، إلاَّ أنَّ الأطباء قرَّروا له سفراً عاجلاً إلى الخارج لإنقاذ حياته، لكن أهله باعوا كل ما يملكوه من أجل علاجه ولا يمتلكون قيمة تذكرة سفر وهو من أُسرة تعيش تحت خط الفقر ويوم أمس الثلاثاء أُصيب بجلطة في ساقه اليمنى، وهو الآن مُصاب بإعاقةٍ كاملةٍ وتمنعه من الحركة.

Advertisements

ولهــذا نوجِّه صرخةَ ومناشدةٍ إنسانيةٍ إلى قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي والتُّجَّار وفاعلي الخير بسُرعة علاج الجريح وإنقاذ حياته، لكون إصابته خطيرة وسبَّبت له شللاً كاملاً، وهو فاقدٌ للحركة وبحاجة ماسَّة للسفر، حتَّى يعود غانماً سالماً إلى أهله وذويه، حيث أفاد الأطباء إلى إمكانية كبيرة لعلاجه في الخارج.

لمن أراد مساعدة الجريج يُرجى التواصل مع خاله العقيد مهندس طيار ـ فضل صالح طالب الزُبيدي من أبناء الجليلة على الرقم التالي:(774949616)، أو على رقم الأستاذ القدير ـ عبدالسلام محمد مقبل الخريبي من نفس المنطقة على الرقم:(772815484) وجزاكم الله خيراً.. ونرجو من الجميع مشاركة المنشور حتَّى تصل الرسالة للجميع.