شكرا لبحثكم عن خبر بعد أن وضعوا خطة لإسقاطها بدعم دولي.. الحوثيون استلموا رسالة مأرب غداة الذكرى السادسة 21 سبتمبر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال الكاتب والباحث اليمني، عادل دشيله، إن مليشيا الحوثي الإنقلابية استلمت رسالة من مأرب غداة الذكرى السادسة لنكبة 21 سبتمبر .

وأضاف في تغريدة له على "تويتر": استلم الحوثيون الرسالة من مأرب غداة الذكرى السادسة لنكبة21 سبتمبر ولكنهم لم يستوعبوا مضمونها!"، ويحاولون التغطية على هزيمتهم من خلال إطلاق مبادرة المشاط للسلام".

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وأكد دشيله، أن مأرب دفنت خرافات كبير الكهنة، والتهمت الحشود القادمة من مغارات الجهل. مضيفا: "مأرب قبلة المضيوم يا كهنة الملاجئ والطيرمانات".

وفي وقت سابق قال دشيله، إنه تم وضع خطة لإسقاط مأرب بيد الحوثي بدعم دولي مالي وسياسي ومن ثم يتم إعلان الانفصال وسيعترفون بالوضع الجديد في الجنوب والتزم الانتقالي بإعلان التطبيع مع إسرائيل فور إعلان قيام دولة ما يُسمى بالجنوب العربي.

وأكد الباحث اليمني عادل دشيله، أن مارب كالعادة أسقطت المخطط الدولي، وذلك من خلال تكاتف الجيش الوطني وقبائل اليمني في مأرب ودحر مليشيا الحوثي الإنقلابية.