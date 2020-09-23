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اليمن صفر إصابات ووفيات بفيروس كورونا

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يزيد بن سلمان - شبوة - اليمن صفر إصابات ووفيات بفيروس كورونا 

سجل اليمن، الثلاثاء، صفر إصابات ووفيات بفيروس كورونا المستجد كوفيدا 19.

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وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا، إنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة جديدة أو حالة وفاة لليوم.

وأضافت في نشرتها اليومية على تويتر: إنه تم تسجيل (5) حالات شفاء جميعها في حضرموت,

وأوضحت اللجنة، أن إجمالي الحالات المؤكدة في اليمن بلع (2028) منها (586) وفاة و(1240) تعافي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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