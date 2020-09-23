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يزيد بن سلمان - شبوة - اليمن صفر إصابات ووفيات بفيروس كورونا

سجل اليمن، الثلاثاء، صفر إصابات ووفيات بفيروس كورونا المستجد كوفيدا 19.

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وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا، إنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة جديدة أو حالة وفاة لليوم.

وأضافت في نشرتها اليومية على تويتر: إنه تم تسجيل (5) حالات شفاء جميعها في حضرموت,

وأوضحت اللجنة، أن إجمالي الحالات المؤكدة في اليمن بلع (2028) منها (586) وفاة و(1240) تعافي.