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يزيد بن سلمان - شبوة - اليمن صفر إصابات ووفيات بفيروس كورونا
سجل اليمن، الثلاثاء، صفر إصابات ووفيات بفيروس كورونا المستجد كوفيدا 19.
وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا، إنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة جديدة أو حالة وفاة لليوم.
وأضافت في نشرتها اليومية على تويتر: إنه تم تسجيل (5) حالات شفاء جميعها في حضرموت,
وأوضحت اللجنة، أن إجمالي الحالات المؤكدة في اليمن بلع (2028) منها (586) وفاة و(1240) تعافي.
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