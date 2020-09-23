شكرا لبحثكم عن خبر بعد يوم من نقل مقرها.. تعرض محطات تقوية تابعة لشركة الإتصالات “سبأ فون” للإعتداء (تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تعرضت محطات التقوية والبث التابعة للشركة اليمنية للهاتف النقال “سبأفون” للإعتداء والنهب والاستيلاء على بعضها بعد يوم واحد فقط من نقل المقر الرئيسي للشركة إلى العاصمة المؤقتة عدن .

وقال أحد الموظفين في الشركة لـ"المشهد اليمني" اليوم الثلاثاء أن بث شركة سبأفون توقفت في أكثر من منطقة بعد تعرض محطاتها للتخريب بعد يوم واحد فقط من نقل المقر الرئيسي للشركة من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن وهو ما تسبب في تلقي المليشيا الحوثية ضربة قوية .

Advertisements

وأضاف القول " أن هذه الخطوة تعد مهمة للحد من عملية التنصت التي تقوم بها المليشيا على قيادات الشرعية بالإضافة إلى تجفيف المنابع المالية للحوثيين والذين بجنون من قطاع الإتصالات فوائد مالية كبيرة .

وأكدت المصادر أن الأعمال التخريبية تهدف إلى قطع الإتصالات على المناطق الجنوبية والشرقية بهدف إبقاء المليشيا الحوثية على سيطرتها على جميع شبكات الإتصالات لتحقيق مكاسبها المالية الاستخباراتية .

هذا وكشفت المصادر عن تخوف المليشيا الحوثية من فقدانها للقطاع الخاص وخاصة في قطاع الاتصالات والتي مازالت المليشيا تحكم سيطرتها عليه حتى الآن .