شكرا لمتابعة خبر عن امريكا .. تصدر بيان جديد بشأن مارب وهجمات الحوثيون على السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكدت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء امس الثلاثاء، على أنه يجب وقف هجمات الحوثي بأسلحة إيرانية على حدود السعودية.

وقالت في بيان، إن هجمات الحوثي على مأرب تسببت بنزوح مليون يمني.

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وشددت أنه على المجتمع الدولي وقف عرقلة الحوثي للإغاثة.

و أضافت: مستمرون في دعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن.

ولفتت إلى أن على الحوثي السماح للفريق الأممي بمنع كارثة صافر.

ودعت الحوثيين إلى وقف ما وصفته بمعاملتها المهينة للصحفيين والمعارضة، مجددة دعمها جهود المبعوث الأممي باليمن.

ويأتي البيان، في ظل استمرار المفاوضات بين الحكومة اليمنية المعترف بها، و جماعة الحوثي بشأن الأسرى والمعتقلين والمرتبات وصيانة سفينة صافر.

*المشهد اليمني