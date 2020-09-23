شكرا لبحثكم عن خبر مصرع عناصر حوثية في جبل مراد بمأرب والجيش الوطني يواصل تقدمه والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي مصرعهم خلال مواجهات عسكرية مع قوات الجيش الوطني في جبل مراد بمحافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري بأن عدد من عناصر ميليشيا الحوثي قتلوا خلال معارك اليوم في جبل مراد جنوبي محافظة مأرب.

وبحسب المصد فإن قوات الجيش تواصل تقدمها في جبل مراد وسط تقهقر مستمر للميليشيا الحوثية.

وأشارت المصادر إلى طيران التحالف شن غارات مكثفة على مواقع وتعزيزات الميليشيا الحوثية وأقوع قتلى وجرحى في صفوفها ودمرت أليات وأسلحة.

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