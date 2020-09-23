شكرا لبحثكم عن خبر للمغتربين.. إعتماد مختبرين جديدين لفحص الPCR لدخول السعودية في هذه المحافظات (وثيقة) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعتمدت وزارة الصحة العامة والسكان مختبرين جديدين لفحص الPCR . وقالت الوزارة أنه تم اعتماد مختبر الوحدة الجزيئية والبيولوجية بالمكلا حضرموت وفرع مختبرات الصحة العامة المركزية بتعز بالاضافة الى المختبرات المرخصة سابقاً في عدن وسيئون. وتابعت الوزارة أنه في حال الإنتهاء من التجهيزات وتركيب الأجهزة للمختبرين الجديدين . Advertisements وأكدت الوزارة اعتماد المختبرين الجديدين لفحص الPCR مع ورود أنباء تشير إلى احتمال فتح مختبرات اخرى في شبوه ومارب والمهرة. يذكر أن ازدحاماً شديداً شهده مركز الفحص في سيئون يومنا هذا ماتسبب بمطالبات بفتح مراكز أخرى وهو ماتم اعتماده .

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