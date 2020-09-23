شكرا لبحثكم عن خبر ازدحام شديد من الراغبين بالعودة إلى السعودية في مركز فحص كورونا في سيئون والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - شهد المركز الوطني لمختبرات الصحة بوادي حضرموت وحدة التشخيص الجزيئية والمناعية [ البي سي آر ] صباح اليوم ازدحاماً كبيرا وغير مسبوق من قبل المغتربين اليمنيين والراغبين بالسفر إلى المملكة العربية السعودية. وقال مصدر خاص " للمشهد اليمني" أن المركز ومنذ اخر ليل البارحه شهد إقبالا كبيرا وطابورا طويلا للراغبين بإجراء الفحص الخاص بالدخول إلى المملكة العربية السعودية. Advertisements ودعا ناشطون يمنيون الجهات المختصة لإنشاء مختبرات أخرى لإجراء فحوصات فيروس كورونا المطلوبة من المغتربين والراغبين بالسفر إلى السعودية . وطالب الناشطون اليمنيون بفتح مركز الفحص في المنفذ وفي منطقة العبر وكذلك في محافظة مأرب لتخفيف الازدحام الشديد والكبير في مركز وادي حضرموت . يذكر أن السعودية سمحت بعودة المغتربين اليمنيين إلى المملكة شريطة إحضار فحص كورونا لم يمضي عليه ٤٨ ساعة على أن تكون الإقامة وتاشيرة الخروج والعودة سارية المفعول .

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