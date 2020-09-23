شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : صواريخ الحوثيون تجبر طائرات التحالف على مغادرة سماء مأرب ومراقبون يعتبروه تطور خطير في سير المعركة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهر فيديو تناقله ناشطون ومغردون يمنيون على مواقع التواصل الإجتماعي لحظة انفجار بالون حراري في سماء مأرب اطلقته احدى طائرات التحالف لصد صواريخ حرارية حوثية اعترضتها أثناء تحليقها في سماء مدينة مأرب شرقي اليمن.

ووثق الفيديو الذي تم تصويره مساء الاثنين في سماء مأرب لحظات اسقاط طيران التحالف لعدد من البالونات الحرارية انفجرت احداهن أثناء ارتطامها بصاروخ حوثي يعتقد أنه تم أطلقه بواسطة منظومة دفاع جوية جديدة ادخلتها المليشيا في معركتها بمأرب على غرار ما قامت به في الجوف . ويرى مراقبون للشأن اليمني وخبراء عسكريون بأن الطائرة الحربية لا تطلق بالوناتها الحرارية إلا في حال تعرضها لهجوم عبر صواريخ حرارية وأن اطلاق البالونات الحرارية حيلة يستخدمها الطيار لمنع الصاروخ الحراري من تعقب طائرته . الجدير بالذكر انه وبعد هذا الانفجار لم تحلق طائرات التحالف في سماء مارب ثانية بعد أن كانت تملئ سمائها قبل ذلك التوقيت

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