شكرا لمتابعة خبر عن الرئيس يببدد احلام الانتقالي بدولة مستقلة في الجنوب ويعلن هذا الامر الخطير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - الرئيس يببدد احلام الانتقالي بدولة مستقلة في الجنوب ويعلن هذا الامر الخطير

2020/09/23 الساعة 05:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

وجه ا لرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضربة موجعة للمجلس الانتقالي ضربة .

وانهى الرئيس المصري احلام الانتقالي بانشاء دولة مستقلة في الجنوب

معتبرا ان وحدة اليمن واستقراره امر في غاية الاهمية لليمنيين وغير اليمنيين .

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مساء امس الثلاثاء، إنه آن الأوان لحل حازم لأزمة اليمن، مبني على احترام الشرعية.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، آن الأوان لوقفة حاسمة تنهي الأزمة في اليمن من خلال تنفيذ مرجعيات تسوية الصراع طبقا لقرارا مجلس الأمن والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.

==========================================================

جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً:

شابة تبلغ شقيها ماذا فعل بها خطيبها..والاخ ينتقم من الخطيب بشكل مخيف

تناول هذه الخلطة السحرية على الريق للتخلص من 10 مشاكل صحية

الزبيدي يطلق صفة جديدة على الرئيس هادي ويقدم لوفد المملكة هذا الطلب

الحوثي يرحب بعودة الرئيس هادي الى العاصمة صنعاء اذا تحقق هذا الشرط

Advertisements

القبض على 3 محتالين بالرياض أوهموا أصحاب المنشآت بتخفيض مبالغ ضريبة القيمة المضافة.. والكشف عن جنسياتهم!

قناة الجزيرة تربك الجميع وثير غضب الشرعية ودول التحالف بسبب عبد الملك الحوثي

فوائد شرب الزنجبيل مع النعناع يومياً على جسمك.. تعرف عليها

الرئيس يببدد احلام الانتقالي بدولة مستقلة في الجنوب ويعلن هذا الامر الخطير

عاجل: إخلاء مبانِ بالجملة.. دولة عربية ترفع حالة الطوارئ إلى القصوى لمواجهة أعنف فيضان في التاريخ

وتابع الرئيس السيسي: نحتاج إلى وقفة بما يضمن وحدة اليمن واستقلاله ووقف استغلال اراضيه لاستغلال دول الجوار.

.

