شكرا لبحثكم عن خبر الخارجية اليمنية تحذر من كارثة بسبب المليشيا الحوثية وتؤكد كسر هجمات الحوثي على مأرب والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أكد وزير الخارجية في الحكومة الشرعية محمد الحضرمي، إنَّ الحوثيين لا يزالون يرفضون السماح للفريق الأممي بأداء مهامه للحدّ من كارثة بيئية وإنسانية كبيرة في البحر الأحمر والمنطقة؛ جرَّاء خزان النفط «صافر»، رغم دعوات الحكومة اليمنية ومجلس الأمن والمجتمع الدولي لحلّ تلك القضية التي يجب الضغط على الحوثيين لحلها ومنعهم من الاستمرار في استخدامها كورقة ابتزاز سياسية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الحضرمي ونظيره الكويتي الشيخ الدكتور أحمد الصباح، بحثا العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، وآخر المستجدات في عملية السلام الأممية والتطورات على الساحة اليمنية بما فيها تصعيد ميليشيات الحوثي باتجاه مأرب وقضية الخزان النفطي العائم "صافر.

وكشف وزير الخارجية اليمني، أنَّ مغامرات ميليشيات الحوثي وتصعيدهم المستمر في محافظتي مأرب والجوف قد تم كسرها.. مشيرًا إلى أن الاستمرار العبثي من قبل الميليشيات الحوثية بالزج بالأطفال والمغرر بهم في هذه الجبهات أكبر دليل على رفضهم للسلام.

من جهته أكّد وزير خارجية الكويت حرص بلاده واهتمامها الكبيرين باليمن ودعمها لأمن واستقرار ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية.. مجددًا دعم الكويت للحكومة الشرعية ولعملية السلام الأممية وتطلعها إلى التوصل إلى حلّ شامل ومستدام للأزمة اليمنية، وفقًا للمرجعيات الثلاثة المتفق عليها، مبديًا تمنياته لليمن بتحقيق السلام وأن ينعم أهله بالأمن والاستقرار.