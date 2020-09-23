شكرا لمتابعة خبر عن وزير الدفاع اليمني : يكشف آخر المستجدات الميدانية للمعارك المشتعلة في محافظتي الجوف ومأرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف وزير الدفاع في الحكومة الشرعية، محمد علي المقدشي، عن آخر المستجدات الميدانية للمعارك في محافظتي مأرب والجوف شمالي شرق اليمن.

وأكد المقدشي أن المعارك مستمرة وسط تقدم للجيش الوطني في جبهات الجوف وصرواح وهيلان والمخدرة على أطراف محافظة مأرب، وسط انهيارات كبيرة في صفوف الحوثيون .

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جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة لتصريف الأعمال، الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، الذي اطلع على تقرير وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي، حول الأوضاع الميدانية والعسكرية.

وأوضح الفريق المقدشي، أن أبطال الجيش والقبائل يتمتعون بالروح المعنوية العالية والجاهزية القتالية الدائمة، حتى التحرير الكامل لما تبقى من الأماكن والمناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.

وثمن الوزير المقدشي بالالتفاف الحكومي والشعبي والقبلي حول الجيش الوطني والدعم الكبير من تحالف دعم الشرعية في معركة اليمن المصيرية والوجودية ضد الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

*المشهد اليمني