شكرا لقرائتكم خبر عن بإشراف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ومساهمة غرفة تجارة وصناعة المهرة ...مؤسسة السبيل للتنمية الاجتماعية توزع 500 حقيبة مدرسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بإشراف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ومساهمة غرفة تجارة وصناعة المهرة ...مؤسسة السبيل للتنمية الاجتماعية توزع 500 حقيبة مدرسية

لميس الأصبحي

دشن اليوم الامين العام للمجلس المحلي سالم عبدالله نيمر ومعه مدير عام مديرية الغيضةومدير مكتب الشؤون الأجتماعية والعمل ومدير التربية والتعليم مشروع توزيع الحقيبة المدرسية لعدد 500 طالب وطالبة.

شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد اب برس

Advertisements

المشروع استهدفت مديريات (الغيضة،سيحوت،المسيلة) تمويل وتنفيذ مؤسسة السبيل للتنمية الأجتماعية و مساهمة من الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة وذلك في اطار حملة العودة إلى المدرسة.





وفي فعالية التدشين أشاد الأمين العام سالم نيمر بمؤسسة السبيل و مشاريعها ودورها الاجتماعي والخيري والتنموي داعيا كل رجال الأعمال والمؤسسات الاجتماعية إلى المساهمة الفاعلة بالعمل الخيري لخدمة المجتمع.

من جانبه أشاد مدير عام الشؤون الأجتماعية والعمل أ. "فائز علي سهيل بلحاف "بالدور الريادي لمؤسسة السبيل في دعم العديد من القطاعات الخدمية والتنموية والانسانية وفي مقدمتها قطاع التعليم والذي بشكل حجر الزاوية للإنطلاق نحو البناء و التنمية.

مدير مكتب التربية والتعليم الأستاذ سمير مبخوت هراش أشار في كلمة له بهذه المناسبة إلى أن مساهمة المجتمع في محاربة الفقر في الوسط الطلابي يسهم بصورة كبيرة في معالجة الخلل الاجتماعي والتمييز بين الطلاب داعيا كل المنظمات إلى المساهمة الفاعلة بهذا الجانب.







مدير عام مديرية الغيضة سالم عوض وجه الشكر لكل من ساهم في تمويل وتنفيذ هذا العمل الخيري الذي سينعكس بصورة إيجابية على نفسية كل محتاج حصل على هذا الدعم.



وكان أ. سالم أحمد السقاف رئيس مؤسسة السبيل للتنمية الأجتماعية قد ألقى كلمة أكد فيها على أن تدشين توزيع الحقيبة المدرسية اليوم والبالغ عددها"٥٠٠" حقيبة موزعة على ثلاث مديريات سيحوت، الغيضة،المسيلة تأتي انطلاقا من المسؤلية المجتمعية في تشجيع العملية التعليمية ورسم البسمة على وجوه الطلاب والطالبات بالمهرة وادخال الفرحة إلى قلوبهم وتخفيف المعاناة عن كاهل أسرههم.





حضر التدشين المدير التنفيذي لمؤسسة السبيل للتنمية الأجتماعية أ. مبارك مبروك النوبي واولياء أمور.