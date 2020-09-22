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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. مصير عمالة وافدة خلال حملة مداهمات على محلات تجارية في العاصمة السعودية الرياض (فيديو)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements الفرق الرقابية التابعة لأمانة العاصمة السعودية الرياض، أمس السبت ، حملة رقابية على المنشآت التجارية ضمن نطاق بلدية البطحاء وسط العاصمة الرياض. وأغلقت الفرق الرقابية المنشآت والمحلات التجارية المخالفة للاشتراطات والضوابط البلدية والصحية، وسجلت عدداً من المخالفات، بينما كان مصير عدد من المخالفينآآ الهروب فور مداهمتهم.

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