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عدن - ياسمين التهامي - سعودية تغتصب طفلاً” وتوثّق الجريمة بالفيديو .. مقطع فجّر غضباً واسعاً بين السعوديين مما شاهدوه!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت واقعة تحرش غريبة “بطلتها” امرأة، وضحيّتها “طفل” غضباً واسعاً في السعودية . وعبر هاشتاغ “#مغتصبه_الطفل” انتشر مقطع يوثق الحادثة، ويظهر مشاهد خادشة للحياء لامرأة لا يظهر وجهها ولا وجه الطفل، الذي وضعته عند منطقة حساسة بين قدميها . وأثارت الحادثة ردود فعل غاضبة بين المدونين السعوديين، ودعوات لمعاقبة المتحرشة التي اتهموها باستخدام طفل لتفريغ شهوتها . وعلى إثر تداول المقطع وموجة الغضب إزاءه، قال “مركز بلاغات العنف الأسري” انه تم رصد الحالة وجاري اتخاذ اللازم حيالها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

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