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عدن - ياسمين التهامي - وزارة الصحة تعلن قائمة المختبرات المعتمدة لإجراء فحص "كورونا" للمسافرين !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements وزارة الصحة العامة والسكان إنها تعمل على تجهيز مختبرات الصحة في محافظات مأرب وشبوة والمهرة، والتي ستخصصها لإجراء فحوصات الكشف عن فيروس كورونا، للمواطنين الراغبين بالسفر إلى الدول التي اشترطت توفير الفحص. وأوضحت، في مذكرة وجّهتها لوزارة الخارجية، أن المختبرات المعتمدة حالياً لإجراء الفحوصات المتعلقة بفيروس كورونا هي مختبرات الصحة العامة المركزية في عدن وتعز وسيئون بالإضافة إلى مختبرات خاصة في عدن. وكانت مكاتب السفريات والسياحة والنقل وكانت مكاتب السفريات والسياحة والنقل أكّدت بدء فتح منفذ الوديعة البري للمغادرين إلى السعودية اعتباراً من اليوم الثلاثاء، شريطة التزام الراغبين في الدخول إليها بإجراء فحص كورونا في المختبرات المعتمدة، بمبلغ 25 ألف ريال، على ألا تزيد مدته عن 48 ساعة.

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