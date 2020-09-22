شكرا لقرائتكم خبر عن الشرعية تباغت الجميع وتقدم للامارات هدية كبرى بعد تطبيعها مع اسرائيل ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الشرعية تباغت الجميع وتقدم للامارات هدية كبرى بعد تطبيعها مع اسرائيل !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت رئيس الحكومة الشرعية الجميع وطالب من الصحفيين اليمنيين عدم مهاجمة الامارات لأنها دولة مهمة في التحالف وتستحق كل احترام وتقدير . وأشارت المصادر إلى أن معين عبدالملك قد طلب من الطاقم الصحفي عدم الكتابة ضد جرائم الاحتلال الإماراتي مطلقاً، في إطار صفقة مشبوهة لتدعمه أبوظبي في للبقاء على رأس الحكومة القادمة. من جهة اخرى أكدت مصادر خاصة في عدن أن طاقم الصحفيين العاملين في مواقع رئاسة الوزراء بلا رواتب للشهر الخامس على التوالي، وأن معين عبدالملك يسطو عليها ويصرفها لمقربين منه يعملون سماسرة في بعض المواقع المشبوهة ويحرم منها الصحفيين العاملين في المواقع الحكومية الرسمية. وأوضحت المصادر أن أولئك الصحفيين يعيشون مأساة حقيقية في العاصمة المؤقتة عدن، مشردين بعد أن غادروا مناطق مليشيا الحوثي خوفاً على أنفسهم، وأن البعض منهم بات بلا مأوى، في ظل تقاعس معين عبدالملك عن دفع رواتبهم، وإيكال أمرهم لمجموعة من الأطفال الذين لا يفقهون في العمل الصحفي شيئا، ولا يقدرون مهنية الطاقم العاملين معهم، والذين يتجاوز عمرهم المهني أعمال هؤلاء المشرفين بسنوات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشرعية تباغت الجميع وتقدم للامارات هدية كبرى بعد تطبيعها مع اسرائيل ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.