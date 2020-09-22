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عدن - ياسمين التهامي - وظيفة بسيطة تدر على صاحبها أكثر من مليون و200 ألف دولار أمريكي شهريا! (تعرف عليها)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ريان كاجي، ذو الأعوام الثمانية، في أن يغير مستقبل صناعة الترفيه للأطفال، وذلك بعد أن أصبح صانعُ الفيديوهات الصغير على يوتيوب ومنصات أخرى نموذجاً جديداً للطفل النجم، حيث يجني الآن ملايين الدولارات كل عام من إمبراطوريته التي تمتد أرجاؤها على منصة يوتيوب وقنوات التلفاز وأرفف متاجر شهيرة مثل وولمارت وتارغت.آ جاء صعود الطفل ريان إلى النجومية في 2015، حيث بدأ ينشر مقاطع له، وبمساعدة والديه الخبيرين بإدارة الأعمال ورعاية استوديو Pocket.Watch الذي يمثل العائلة، توسَّع كاجي ليتجاوز يوتيوب ويلعب أدواراً في مسلسلات من نيكيلوديون وروكو، ويبيع منتجات بعلامات تجارية في المتاجر، حسبما قال تقرير نشره موقع Business Insider الأمريكي، السبت 19 سبتمبر/أيلول 2020. قناة عالم ريان: وفي 2019، أعادت عائلة ريان تسمية قناة يوتيوب إلى "عالم ريان" Ryan's world، لينمو عالم ريان ويكسب أكثر من 20 مليون دولار بالعام في صورة عائدات الإعلانات على يوتيوب، وأكثر من 200 مليون دولار من مبيعات المنتجات هذا العام، وفقاً لمتحدث باسم العائلة. فيما تحدَّث موقع Business Insider مع والد ريان، شيون، ووالدته لوان، عن عملهما التجاري وكيف يديران حياة ريان الخاصة وشهرته على يوتيوب، حيث بدأت قناة ريان بمقاطع له، وفي يوليو/تموز 2015، حصل أحد أوائل مقاطعه على انتشار واسع للغاية. ذلك المقطع، الذي يبلغ عدد مشاهداته الآن مليار مشاهدة، يظهر فيه ريان وهو يفتح علبة تحتوي على أكثر من 100 لعبة من سلسلة أفلام Pixar الشهيرة Cars. لكن وبعد وقتٍ قصير، صعد نجم ريان على شبكة الإنترنت باعتباره الطفل الذي يقيّم الألعاب، وتحولت مقاطعه بمرور الأعوام من ألعاب الأطفال إلى التحديات إلى المقاطع التعليمية، مثل إجراء التجارب العلمية في المنزل. عقد مع استديو شهير: وفي 2017، وقَّعت عائلته عقداً مع استوديو الخدمات الكاملة لصنّاع المحتوى الترفيهي على شبكة الإنترنت، Pocket.Watch. الشركة عميلٌ لعلامة ريان التجارية، "عالم ريان"، واستثمرت في بناء إمبراطوريةٍ مركزها نجم يوتيوب. إلى ذلك ومع تزايد شهرة ريان، رأت عائلته الحاجة إلى تكوين فريقٍ أكبر يساعده ويجعل عملية التصوير أكثر فاعلية، لكي يظل بإمكانه الاستمتاع بحياته كطفلٍ عادي، وفقاً لتصريحات والده السيد شيون. أما الآن، فتدير العائلة شركة إنتاج من 30 شخصاً، اسمها Sunlight Entertainment، في ولايتهم تكساس. حيث قال شيون إن الشركة الخاصة حرصت على أن يظل ريان دوماً الجزء المركزي في العلامة التجارية، وحاولوا صنع عالمٍ محيط بريان، وداخل ذلك العالم هناك أشخاص رسوم متحركة هم أصدقاء لريان، وشخصياتهم مبنيَّة على خصال ريان الأساسية. وحين يشاهد المتابعون المحتوى من خلال هذه الشخصيات، فإنهم يشعرون بِصلتهم الوطيدة بريان. عالم من المنتجات: في المقابل جلبت Pocket.Watch العلامة التجارية Ryan's World إلى شركات عدة، ومنحت أكثر من 11 رخصة، من صنع منتجات استهلاكية مع شركة ألعاب الأطفال Bonkers، إلى صنع وإنتاج Ryan's Mystery Playdate التي تُذاع على Nickelodeon. وأطلقت الشركة مؤخراً قناة مدعومة بالإعلانات اسمها "ريان والأصدقاء" Ryan and Friends، المتاحة للبث على قناة Roku. يستكمل والد ريان، السيد شيون حديثه بالقول إن التصوير مع ريان يكون لساعة واحدة في أيام الأسبوع العادية، وأحياناً لا يصور ريان أي شيء خلال الأسبوع، ثم ثلاث ساعات في عطلة الأسبوع.آ في المقابل تقول والدته لوان إنه في الإعلام التقليدي، كان على الطفل أن يبقى بموقع التصوير طوال اليوم. لكن ما يحاولون عمله هو منح ريان طفولة طبيعية من خلال الحفاظ على كثير من الوقت ليمارس اهتمامات أخرى. يُذكر أنه وقبل أوامر الإغلاق والبقاء بالمنزل، كان ريان يشارك في أنشطة عدة بعد المدرسة، مثل السباحة وبرمجية الحاسوب والتايكوندو، وفقاً لوالدته لوان.آ فيما قال شيون إن أهداف العائلة هي التوسع إلى أماكن جديدة مثل اليابان (ريان نصف ياباني)، وكذلك الدول المتحدثة بالإسبانية، مشيراً إلى حرصهم على أن يفهم ريان ويتعلم عن تاريخه وخلفيته أيضاً، وذلك من خلال مزيد من المشروعات في اليابان. المصدر: عربي بوست

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