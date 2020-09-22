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صنعاء - ياسمين الخيامي - إيران تعلن عن نقل تكنولوجيا عسكرية إلى اليمن لصناعة الصواريخ والطائرات المسيرة

قال المتحدث باسم القوات الإيرانية، أبو الفضل شكارجي، إن إيران نقلت تجربتها التكنولوجية في المجال الدفاعي إلى اليمن ليتمكن اليمنيون من صناعة الصواريخ والطائرات المسيرة بأنفسهم.

وأكد المتحدث باسم القوات الإيرانية: "نحن لا نرسل الصواريخ إلى اليمن لكنهم باتوا يصنعونها بأنفسهم ليطلقوها على رؤوس أعدائهم".

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وأضاف أن إيران تدعم الشعب اليمني والشعب الفلسطيني وكل من يصطف في مواجهة أمريكا وإسرائيل.

وأوضح أن الأوضاع الاقتصادية لاتسمح لنا بمنح كل شيء لحلفائنا مجانا وهم يشترون منا بعض الأشياء أحيانا، مشيرا إلى أن "الشعب اليمني ذكي ويمتلك خبراء كبار تمكنوا من صناعة طائرات مسيرة متطورة في زمن قياسي ولم تتمكن جبهة الاستكبار من إخماد صوته".

المصدر: RT