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العدو السعودي يواصل جرائمه في اليمن

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات


شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي ، اليوم الثلاثاء، 10 غارات جوية على مديرية رحبة و4 غارات على مديرية مجزر بمحافظة مأرب.

وأضاف المصدر أن طيران العدوان شن عدة غارات على مصنع للبلاستيك في منطقة ردعم بمديرية بني مطر بمحافظة صنعاء، وغارة على منقطة الطلعة قبالة نجران.

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وفي الحديدة أوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط أن قوى العدوان ارتكبت أكثر من 95 حرقا لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف المصدر أن من بين خروق العدوان محاولة تقدم في حيس واستحداث تحصينات قتالية في الجاح و تحليق طائرة حربية في أجواء مدينة حيس و4 طائرات تجسسية في أجواء الفازة والتحيتا وكيلو16 و 24 خرقًا بقصف صاروخي ومدفعي و63 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.

وقد أصيب 3 مواطنين اليوم في قصف صاروخي سعودي على مديرية شدا الحدودية.

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