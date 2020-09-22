شكرا لبحثكم عن خبر "حازب وأبو علي الحاكم" يسخرون من "قبائل مراد" عقب سيطرة مليشيا الحوثي على ماهلية (صورة) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - سخر كل من حسين حازب القيادي المؤتمري الموالي لمليشيا الحوثي و المنتمي لمحافظة مأرب ، والقيادي الحوثي أبو علي الحاكم، من قبيلة مراد بعد سيطرة المليشيا على مديرية ماهلية بمحافظة مأرب وفق ما أظهرته محادثة مسربة تداولها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأظهرت المحادثة ارتياح أبو علي الحاكم من حسين حازب لتمكنه من شراء ولاءات بعض شيوخ القبائل الذين سمحوا للحوثي بدخول ماهلية، ليرد عليه حسين حازب مذكرا إياه بمثل شعبي مفاده (المرادي عقله في يده) أي أنهم لايفكرون في أكثر من الحصول على المال.

و لم يتوقف حازب عند ذلك بل دعا أبو علي الحاكم للاستفادة من تجربة صالح، ليرد عليه الحاكم بتأكيده أنه ذات مرة أخبره أن المرادي همه البندق والطقم، فأجابه حازب متهكما: أنا مشيتهم من دون امبندق وامطقم.

وأظهرت المحادثة أن أبو علي الحاكم كان متخوفا من قبائل مراد، لكن حسين حازب كسر شفرتهم كما قال، ورد عليه حازب بالقول: ذلحين كسرنا هيبتهم وشفرتهم.

و وفق المحادثة المسربة فقد سأل الحاكم حازب عن الدور الذي يمكن أن يلعبه ذياب بن معيلي – أحد مشائخ مأرب – في تسهيل دخول الحوثيين بناء على معلومات عند الحاكم بأنه مستعد للتعاون معهم، لكن حازب أجابه بأن بن معيلي يبحث عن دور لا أكثر وأنه لايمكن أن يقدم أو يؤخر.