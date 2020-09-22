"حازب وأبو علي الحاكم" يسخرون من "قبائل مراد" عقب سيطرة مليشيا الحوثي على ماهلية (صورة)

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شكرا لبحثكم عن خبر "حازب وأبو علي الحاكم" يسخرون من "قبائل مراد" عقب سيطرة مليشيا الحوثي على ماهلية (صورة) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - سخر كل من حسين حازب القيادي المؤتمري الموالي لمليشيا الحوثي و المنتمي لمحافظة مأرب ، والقيادي الحوثي أبو علي الحاكم، من قبيلة مراد بعد سيطرة المليشيا على مديرية ماهلية بمحافظة مأرب وفق ما أظهرته محادثة مسربة تداولها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأظهرت المحادثة ارتياح أبو علي الحاكم من حسين حازب لتمكنه من شراء ولاءات بعض شيوخ القبائل الذين سمحوا للحوثي بدخول ماهلية، ليرد عليه حسين حازب مذكرا إياه بمثل شعبي مفاده (المرادي عقله في يده) أي أنهم لايفكرون في أكثر من الحصول على المال.
و لم يتوقف حازب عند ذلك بل دعا أبو علي الحاكم للاستفادة من تجربة صالح، ليرد عليه الحاكم بتأكيده أنه ذات مرة أخبره أن المرادي همه البندق والطقم، فأجابه حازب متهكما: أنا مشيتهم من دون امبندق وامطقم.
وأظهرت المحادثة أن أبو علي الحاكم كان متخوفا من قبائل مراد، لكن حسين حازب كسر شفرتهم كما قال، ورد عليه حازب بالقول: ذلحين كسرنا هيبتهم وشفرتهم.
و وفق المحادثة المسربة فقد سأل الحاكم حازب عن الدور الذي يمكن أن يلعبه ذياب بن معيلي – أحد مشائخ مأرب – في تسهيل دخول الحوثيين بناء على معلومات عند الحاكم بأنه مستعد للتعاون معهم، لكن حازب أجابه بأن بن معيلي يبحث عن دور لا أكثر وأنه لايمكن أن يقدم أو يؤخر.
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