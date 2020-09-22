أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر/ أيلول 2020 وهي كالتالي:

كمين مسلح استهدف طقماً تابعاً لعناصر الإخوان بأبين https://www.elyamnelaraby.com/502477/ ندوة بمأرب تناقش تداعيات وآثار نكبة 21 سبتمبر الحوثية على حياة اليمنيين https://www.elyamnelaraby.com/502478/ مدير عام المسيلة يهنئ باسل بن شملان لحصوله على درجة الإمتياز في الماجستير https://www.elyamnelaraby.com/502483/ مكتب الاشغال العامة بالمهرة يستلم مولدا كهربائيا و أجهزة كمبيوتر https://www.elyamnelaraby.com/502488/ Advertisements الإمارات تواصل تقديم مساعداتها الإيوائية والغذائية لسكان الساحل الغربي https://www.elyamnelaraby.com/502493/ حلقة نقاشية بتعز تناقش برامج الامم المتحدة للتنميط الحضري https://www.elyamnelaraby.com/502495/ تدشين برنامج الحياة الجامعية لخريجي الثانوية العامة بوادي حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/502499/ خالد بن سلمان يعبر عن تطلع المملكة للوصول إلى سلامٍ شاملٍ ودائم من خلال تنفيذ اتفاق الرياض https://www.elyamnelaraby.com/502501/ إدارة شرطة السير بالغيضة تضبط كمية من اللوحات المزورة https://www.elyamnelaraby.com/502504/

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